Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Σάββατο (5/9/2026)
CANTINA
Μενού ημέρας τι μαγειρεύουμε σήμερα

Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Σάββατο (5/9/2026)

Το μενού σήμερα μοιάζει να βρίσκει την ιδανική ισορροπία ανάμεσα στις πρώτες φθινοπωρινές μέρες και στη διάθεση για λίγο ακόμα καλοκαίρι

Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Σάββατο (5/9/2026)
 Ο καιρός καλά κρατεί, τα τραπέζια μπορούν ακόμη να στρωθούν έξω και η εποχικότητα περνάει διακριτικά στο πιάτο, με υλικά που μας θυμίζουν και τις δύο εποχές.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης