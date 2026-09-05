Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Σάββατο (5/9/2026)
Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Σάββατο (5/9/2026)
Το μενού σήμερα μοιάζει να βρίσκει την ιδανική ισορροπία ανάμεσα στις πρώτες φθινοπωρινές μέρες και στη διάθεση για λίγο ακόμα καλοκαίρι
Ο καιρός καλά κρατεί, τα τραπέζια μπορούν ακόμη να στρωθούν έξω και η εποχικότητα περνάει διακριτικά στο πιάτο, με υλικά που μας θυμίζουν και τις δύο εποχές.
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