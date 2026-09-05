Η Ιαπωνία στη βεράντα μας με αφορμή τη… ΔΕΘ

Οι ζέστες του καλοκαιριού έχουν μαλακώσει, τα βράδια είναι πιο γλυκά και η επιστροφή στην πόλη γίνεται λίγο πιο ευχάριστη γύρω από ένα τραπέζι. Κι αφού η Ιαπωνία είναι η τιμώμενη χώρα της φετινής ΔΕΘ, γιατί να μην εμπνευστούμε και να δώσουμε στο γεύμα μας μια ιαπωνική γευστική πινελιά;