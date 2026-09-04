Ξεφλουδίζετε τα σύκα; Νέα έρευνα δείχνει τι χάνουμε μαζί με τη φλούδα

Τα σύκα είναι από τα φρούτα που άλλοι τρώνε ολόκληρα και άλλοι ξεφλουδίζουν σχολαστικά. Μια νέα μελέτη έρχεται να δώσει έναν καλό λόγο για να αφήσουμε το μαχαίρι στην άκρη καθώς στη φλούδα του σύκου συγκεντρώνεται σημαντικό μέρος των ουσιών που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο διατροφικό ενδιαφέρον.

Αν ένα ώριμο σύκο καταλήγει στο πιάτο μας, υπάρχει μια μικρή απόφαση που συνήθως παίρνουμε από συνήθεια. Το τρώμε όπως είναι ή αφαιρούμε τη φλούδα; Για πολλούς η δεύτερη επιλογή μοιάζει δεδομένη, κυρίως επειδή η υφή της φλούδας δεν είναι ίδια σε όλες τις ποικιλίες ή επειδή θεωρούμε ότι το εσωτερικό είναι το «καλό» μέρος του φρούτου. Η επιστήμη, πάντως, δείχνει ότι η φλούδα μόνο περιττή δεν είναι.



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