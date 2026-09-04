Πρωτεϊνούχο ψωμί με περισσότερα από 10 γρ. πρωτεΐνης/φέτα
CANTINA
ψωμί πρωτεϊνούχο ψωμί

Πρωτεϊνούχο ψωμί με περισσότερα από 10 γρ. πρωτεΐνης/φέτα

Ένα χορταστικό πρωτεϊνούχο ψωμί με περισσότερα από 10 γρ. πρωτεΐνης ανά φέτα, ιδανικό για ένα δυναμωτικό πρωινό ή ένα θρεπτικό σνακ μέσα στην ημέρα.

Πρωτεϊνούχο ψωμί με περισσότερα από 10 γρ. πρωτεΐνης/φέτα
Διαδικασία

Βήμα 1
Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε όλα τα υλικά και τα ανακατεύουμε καλά με μια κουτάλα, μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα.

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