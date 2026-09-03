Οδοιπορικό στην Ήπειρο: 15 γευστικές στάσεις που αναδεικνύουν τη γαστρονομία του τόπου
Οδοιπορικό στην Ήπειρο: 15 γευστικές στάσεις που αναδεικνύουν τη γαστρονομία του τόπου
Από τα ορεινά χωριά της Πίνδου μέχρι τον Αμβρακικό κόλπο, κάθε στάση στην Ήπειρο αποκαλύπτει και μια διαφορετική πλευρά της γαστρονομικής της ταυτότητας
Εδώ, η κουζίνα δεν στηρίζεται σε μία μόνο παράδοση, αλλά σε ένα μωσαϊκό από προϊόντα, τεχνικές και γεύσεις που γεννήθηκαν μέσα από το ιδιαίτερο ανάγλυφο και τις ανάγκες των ανθρώπων του τόπου.
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