Πόσο διατηρούνται οι ελιές και πότε λήγουν;

Οι επιτραπέζιες ελιές τρώγονται σκέτες, ως μεζές, μπαίνουν σε σαλάτες, πίτες, ψωμιά και μαγειρευτά, ενώ δεν λείπουν και από πιο ιδιαίτερους γλυκόξινους συνδυασμούς. Εκείνο που δεν είναι τόσο ξεκάθαρο είναι πόσο καιρό διατηρούνται και τι αλλάζει από τη στιγμή που θα ανοίξουμε τη συσκευασία.