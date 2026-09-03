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Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Πέμπτη (3/9/2026)
CANTINA
μενού το μενού της ημέρας

Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Πέμπτη (3/9/2026)

Πέμπτη σήμερα και παρόλο που οι ρυθμοί της καθημερινότητας έχουν αρχίσει να ανεβαίνουν αισθητά, οι υψηλές θερμοκρασίες κρατούν την αίσθηση του καλοκαιριού «ζωντανή»

Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Πέμπτη (3/9/2026)
Γι’ αυτό και το σημερινό μενού μας είναι αφιερωμένο σε καλοκαιρινές γεύσεις, που όμως μπορούμε να απολαμβάνουμε όλες τις εποχές του χρόνου.

Δείτε αναλυτικά το μενού στο cantina.protothema.gr
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