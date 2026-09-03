Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Πέμπτη (3/9/2026)
Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Πέμπτη (3/9/2026)
Πέμπτη σήμερα και παρόλο που οι ρυθμοί της καθημερινότητας έχουν αρχίσει να ανεβαίνουν αισθητά, οι υψηλές θερμοκρασίες κρατούν την αίσθηση του καλοκαιριού «ζωντανή»
Γι’ αυτό και το σημερινό μενού μας είναι αφιερωμένο σε καλοκαιρινές γεύσεις, που όμως μπορούμε να απολαμβάνουμε όλες τις εποχές του χρόνου.
Δείτε αναλυτικά το μενού στο cantina.protothema.gr
Δείτε αναλυτικά το μενού στο cantina.protothema.gr
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