Μαρμελάδα σύκο: Γιατί βάζουμε λεμόνι και δεν είναι μόνο για τη γεύση

Γιατί βάζουμε λεμόνι στη μαρμελάδα σύκο; Δεν είναι μόνο για τη γεύση. Ο ρόλος του στην υφή, την οξύτητα και την ασφαλή διατήρηση