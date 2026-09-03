Μαρμελάδα σύκο: Γιατί βάζουμε λεμόνι και δεν είναι μόνο για τη γεύση
Μαρμελάδα σύκο: Γιατί βάζουμε λεμόνι και δεν είναι μόνο για τη γεύση
Γιατί βάζουμε λεμόνι στη μαρμελάδα σύκο; Δεν είναι μόνο για τη γεύση. Ο ρόλος του στην υφή, την οξύτητα και την ασφαλή διατήρηση
Σύκα, ζάχαρη και λεμόνι. Τα υλικά για μια κλασική μαρμελάδα σύκο είναι ελάχιστα, αλλά το λεμόνι δεν βρίσκεται στη συνταγή απλώς για να δώσει λίγη οξύτητα και να ισορροπήσει τη γλύκα. Παίζει ρόλο τόσο στο τελικό αποτέλεσμα όσο και, όταν μιλάμε για μαρμελάδα που προορίζεται για μακρόχρονη διατήρηση σε βάζο, στην ασφάλεια του τροφίμου.
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