Σόγια σος αντί για αλάτι: Είναι πράγματι πιο υγιεινή επιλογή;

Είναι η σόγια σος πιο υγιεινή από το αλάτι; Τι δείχνουν οι έρευνες για το νάτριο και πώς το umami μας βοηθήσει να μειώσουμε το αλάτι.