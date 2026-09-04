Σόγια σος αντί για αλάτι: Είναι πράγματι πιο υγιεινή επιλογή;
Σόγια σος αντί για αλάτι: Είναι πράγματι πιο υγιεινή επιλογή;
Είναι η σόγια σος πιο υγιεινή από το αλάτι; Τι δείχνουν οι έρευνες για το νάτριο και πώς το umami μας βοηθήσει να μειώσουμε το αλάτι.
Η σόγια σος έχει έντονη αλμυρή γεύση, αλλά ταυτόχρονα χαρίζει στο φαγητό κάτι που το απλό αλάτι δεν μπορεί να δώσει: umami. Αυτός είναι και ο λόγος που συχνά αρκεί μια μικρή ποσότητα για να αλλάξει αισθητά τη γεύση ενός πιάτου. Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί αντί για αλάτι και, κυρίως, αυτό σημαίνει ότι καταναλώνουμε λιγότερο νάτριο;
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα