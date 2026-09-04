Σόγια σος αντί για αλάτι: Είναι πράγματι πιο υγιεινή επιλογή;
CANTINA
σόγια σος Αλάτι νάτριο

Σόγια σος αντί για αλάτι: Είναι πράγματι πιο υγιεινή επιλογή;

Είναι η σόγια σος πιο υγιεινή από το αλάτι; Τι δείχνουν οι έρευνες για το νάτριο και πώς το umami μας βοηθήσει να μειώσουμε το αλάτι.

Σόγια σος αντί για αλάτι: Είναι πράγματι πιο υγιεινή επιλογή;
Η σόγια σος έχει έντονη αλμυρή γεύση, αλλά ταυτόχρονα χαρίζει στο φαγητό κάτι που το απλό αλάτι δεν μπορεί να δώσει: umami. Αυτός είναι και ο λόγος που συχνά αρκεί μια μικρή ποσότητα για να αλλάξει αισθητά τη γεύση ενός πιάτου. Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί αντί για αλάτι και, κυρίως, αυτό σημαίνει ότι καταναλώνουμε λιγότερο νάτριο;

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