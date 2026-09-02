Georgeos Family στα Σύβοτα: Για εξαιρετικά τηγανητά και φρέσκα υλικά
CANTINA
Georgeos Family Σύβοτα

Georgeos Family στα Σύβοτα: Για εξαιρετικά τηγανητά και φρέσκα υλικά

Ξεκίνησε ως μια μικρή οικογενειακή ταβέρνα και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα εστιατόρια της περιοχής

Georgeos Family στα Σύβοτα: Για εξαιρετικά τηγανητά και φρέσκα υλικά
Στο άλλοτε γραφικό λιμάνι γύρω από το οποίο απλώνονται τα Σύβοτα υπάρχουν αρκετές ταβέρνες, εξαιρετικά τουριστικές και ως εκ τούτου αρκούντως μαζικές. Από όλες τους, λίγες είναι εκείνες που μπορούν να μιλούν για ιστορία που μετριέται σε τρεις γενιές πελατών. Μία από αυτές είναι το Georgeos Family της οικογένειας Τζοβάρα.  Ξεκίνησε ως μια μικρή οικογενειακή ταβέρνα και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα εστιατόρια της περιοχής, χωρίς να χάσει τον χαρακτήρα που το έκανε αγαπητό από την πρώτη στιγμή.

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