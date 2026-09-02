Το μενού της ημέρας - Τι τρώμε σήμερα Τετάρτη (2/9/2026)

Θα ξεκινήσουμε, λοιπόν, ετοιμάζοντας δύο πολύ νόστιμα συνοδευτικά, όπως τα μανιτάρια πλευρώτους στο τηγάνι, αλλά και οι γλυκοπατάτες φούρνου που αντικαθιστούν επάξια στο τραπέζι μας τις κλασικές τηγανητές πατάτες. Για κυρίως πιάτο θα ετοιμάσουμε μπαρμπούνια σαβόρο με μάραθο και πορτοκάλι, έναν από τους πιο μερακλίδικους μεζέδες, και, τέλος, για γλυκό θα φτιάξουμε ατομικές μους σοκολάτας με άρωμα εσπρέσο.