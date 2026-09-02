Το μενού της ημέρας - Τι τρώμε σήμερα Τετάρτη (2/9/2026)
Το μενού της ημέρας - Τι τρώμε σήμερα Τετάρτη (2/9/2026)
Τετάρτη σήμερα, βρισκόμαστε στα μέσα της εβδομάδας, η κούραση έχει αρχίσει να συσσωρεύεται, οπότε θέλουμε το μενού μας να ετοιμαστεί σε ελάχιστο χρόνο, αλλά χωρίς να μας λείψει η γεύση
Θα ξεκινήσουμε, λοιπόν, ετοιμάζοντας δύο πολύ νόστιμα συνοδευτικά, όπως τα μανιτάρια πλευρώτους στο τηγάνι, αλλά και οι γλυκοπατάτες φούρνου που αντικαθιστούν επάξια στο τραπέζι μας τις κλασικές τηγανητές πατάτες. Για κυρίως πιάτο θα ετοιμάσουμε μπαρμπούνια σαβόρο με μάραθο και πορτοκάλι, έναν από τους πιο μερακλίδικους μεζέδες, και, τέλος, για γλυκό θα φτιάξουμε ατομικές μους σοκολάτας με άρωμα εσπρέσο.
Δείτε αναλυτικά τις συνταγές στο cantina.protothema.gr
Δείτε αναλυτικά τις συνταγές στο cantina.protothema.gr
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