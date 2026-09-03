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Bunstardz: Στη Ρόδο το burger αρχίζει από το bun
CANTINA
Bunstardz Ρόδος

Bunstardz: Στη Ρόδο το burger αρχίζει από το bun

Κοντά στο παλιό λιμάνι της Ρόδου, το Bunstardz παρουσιάζει μια διαφορετική εκδοχή μπεργκεράδικου, συνδυάζοντας burger και cinnamon rolls

Bunstardz: Στη Ρόδο το burger αρχίζει από το bun
Σε έναν από τους πολυσύχναστους πεζόδρομους κοντά στο παλιό λιμάνι της Ρόδου, ανάμεσα στην κίνηση των επισκεπτών και των ντόπιων, το Bunstardz παρουσιάζει μια διαφορετική εκδοχή του μπεργκεράδικου. Μικρό, νεανικό, με τραπέζια απλωμένα έξω και χαρακτήρα που δεν παίρνει τον εαυτό του υπερβολικά στα σοβαρά, είναι το κοινό εγχείρημα δύο Ροδιτών που αποφάσισαν να επενδύσουν στον τόπο τους.

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