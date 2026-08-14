Δεκαπενταύγουστος με μοσχαράκι ραγού και αρνίσιο μπούτι με φέτα: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο
Δεκαπενταύγουστος με μοσχαράκι ραγού και αρνίσιο μπούτι με φέτα: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο
Ο Δεκαπενταύγουστος είναι μία από τις σημαντικότερες γιορτές της Ορθοδοξίας.
Κάθε χρόνο, περιμένουμε αυτή τη γιορτή για όλα όσα μας θυμίζει: τα οικογενειακά τραπέζια, τις μυρωδιές, τα πανηγύρια που κρατούν μέχρι το ξημέρωμα και τις διακοπές που συνδέθηκαν με μοναδικές γεύσεις.
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