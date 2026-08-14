Κουρμπάνι: Το έθιμο πίσω από τα μεγάλα καζάνια των πανηγυριών

Πριν αρχίσουν τα όργανα και στηθούν οι χοροί, σε ορισμένα πανηγύρια της Ελλάδας ανάβουν οι φωτιές κάτω από μεγάλα καζάνια. Σε αυτά μαγειρεύονται κρεατικά, πλιγούρι, ρύζι, όσπρια ή κρεμμύδια, ανάλογα με τον τόπο. Πίσω από αυτά τα φαγητά βρίσκεται το κουρμπάνι, μια τελετουργική προσφορά που συνδέεται με το τάμα, τη γιορτή ενός αγίου και, κυρίως, με το μοίρασμα του φαγητού στην κοινότητα.