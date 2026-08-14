Κουρμπάνι: Το έθιμο πίσω από τα μεγάλα καζάνια των πανηγυριών
CANTINA
κουρμπάνι κουρμπάνια Πανηγύρια

Κουρμπάνι: Το έθιμο πίσω από τα μεγάλα καζάνια των πανηγυριών

Τι είναι το κουρμπάνι, από πού προέρχεται και τι συμβολίζει. Τα πανηγύρια, οι συνταγές και οι διαφορετικές ονομασίες σε όλη την Ελλάδα.

Κουρμπάνι: Το έθιμο πίσω από τα μεγάλα καζάνια των πανηγυριών
Πριν αρχίσουν τα όργανα και στηθούν οι χοροί, σε ορισμένα πανηγύρια της Ελλάδας ανάβουν οι φωτιές κάτω από μεγάλα καζάνια. Σε αυτά  μαγειρεύονται κρεατικά, πλιγούρι, ρύζι, όσπρια ή κρεμμύδια, ανάλογα με τον τόπο. Πίσω από αυτά τα φαγητά βρίσκεται το κουρμπάνι, μια τελετουργική προσφορά που συνδέεται με το τάμα, τη γιορτή ενός αγίου και, κυρίως, με το μοίρασμα του φαγητού στην κοινότητα.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης