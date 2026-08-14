Τα κρασιά του καλοκαιριού: 20 ετικέτες από τα Ιόνια νησιά και την Ήπειρο

Από την Ντεμπίνα και το Βλάχικο μέχρι τη Ρομπόλα και τον Κακοτρύγη, η σύγχρονη οινική ιστορία γράφεται από ελληνικές ποικιλίες που εκφράζουν τον τόπο καταγωγής τους.