Τα κρασιά του καλοκαιριού: 20 ετικέτες από τα Ιόνια νησιά και την Ήπειρο
Τα κρασιά του καλοκαιριού: 20 ετικέτες από τα Ιόνια νησιά και την Ήπειρο
Από την Ντεμπίνα και το Βλάχικο μέχρι τη Ρομπόλα και τον Κακοτρύγη, η σύγχρονη οινική ιστορία γράφεται από ελληνικές ποικιλίες που εκφράζουν τον τόπο καταγωγής τους.
Με λίγες εξαιρέσεις, η Ήπειρος και τα νησιά του Ιονίου άργησαν να μπουν στον χορό αυτού που ονομάσαμε «επανάσταση του ελληνικού κρασιού», παρότι και πολύ μακριά αμπελουργική παράδοση είχαν και πλούσιο ποικιλιακό δυναμικό, ως αποτέλεσμα της ιδιαίτερης γεωγραφικής τους θέσης.
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