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12 μπίρες από ελληνικά νησιά για να βάλουμε στο ψυγείο αυτό το καλοκαίρι
CANTINA
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12 μπίρες από ελληνικά νησιά για να βάλουμε στο ψυγείο αυτό το καλοκαίρι

Από την Πάρο και τη Μύκονο μέχρι τη Λέσβο, τη Σαμοθράκη και τη Ζάκυνθο, επιλέγουμε 12 μπίρες από ελληνικά νησιά που αξίζει να δοκιμάσουμε.

12 μπίρες από ελληνικά νησιά για να βάλουμε στο ψυγείο αυτό το καλοκαίρι
Η ελληνική μικροζυθοποιία έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια έντονη νησιωτική παρουσία. Μικρές ζυθοποιίες λειτουργούν πλέον στις Κυκλάδες, στο Βόρειο Αιγαίο, στα Επτάνησα, στην Κρήτη και την Εύβοια, δημιουργώντας μπίρες που συνδέονται άμεσα με τον τόπο παραγωγής τους. Άλλες έχουν φτάσει στις κάβες και στα καταστήματα όλης της χώρας και άλλες παραμένουν περισσότερο τοπικές, ώστε συχνά χρειάζεται να ταξιδέψουμε στο ίδιο το νησί για να τις δοκιμάσουμε.

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