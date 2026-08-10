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Σπεντζοφάι σε χωριάτικο ψωμί
CANTINA
σπεντζοφάι

Σπεντζοφάι σε χωριάτικο ψωμί

Το σπεντζοφάι είναι από τα φαγητά που «αγαπούν» πολύ το ψωμί, γι’ αυτό κι εμείς το «κλείσαμε» μέσα σε ένα χωριάτικο καρβέλι

Σπεντζοφάι σε χωριάτικο ψωμί
Διαδικασία
Βήμα 1
Κόβουμε το πάνω μέρος του ψωμιού σαν καπάκι και αδειάζουμε προσεκτικά την ψίχα, ώστε να μείνει μια φαρδιά λακκούβα που να χωράει άνετα τη γέμιση για 4 άτομα. Κρατάμε το καπάκι στην άκρη για το σερβίρισμα.
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
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