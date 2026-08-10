Σπεντζοφάι σε χωριάτικο ψωμί
Σπεντζοφάι σε χωριάτικο ψωμί
Το σπεντζοφάι είναι από τα φαγητά που «αγαπούν» πολύ το ψωμί, γι’ αυτό κι εμείς το «κλείσαμε» μέσα σε ένα χωριάτικο καρβέλι
Διαδικασία
Βήμα 1
Κόβουμε το πάνω μέρος του ψωμιού σαν καπάκι και αδειάζουμε προσεκτικά την ψίχα, ώστε να μείνει μια φαρδιά λακκούβα που να χωράει άνετα τη γέμιση για 4 άτομα. Κρατάμε το καπάκι στην άκρη για το σερβίρισμα.
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Βήμα 1
Κόβουμε το πάνω μέρος του ψωμιού σαν καπάκι και αδειάζουμε προσεκτικά την ψίχα, ώστε να μείνει μια φαρδιά λακκούβα που να χωράει άνετα τη γέμιση για 4 άτομα. Κρατάμε το καπάκι στην άκρη για το σερβίρισμα.
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
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