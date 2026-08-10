ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στην Κω: Σηκώθηκαν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, δείτε φωτογραφίες

Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Δευτέρα (10/8/2026)
CANTINA
Μενού ημέρας τι μαγειρεύουμε σήμερα

Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Δευτέρα (10/8/2026)

Δευτέρα σήμερα, και η εβδομάδα ξεκινάει με ένα μενού φτιαγμένο για τις ζεστές μέρες.

Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Δευτέρα (10/8/2026)
Νόστιμο, χορταστικό αλλά και ανάλαφρο, με πιάτα που βγαίνουν γρήγορα στο τραπέζι και έχουν όλη τη θαλπωρή του σπιτικού φαγητού. Λίγα υλικά, ωραίοι συνδυασμοί και γεύσεις που κάνουν την αρχή της εβδομάδας πιο απολαυστική.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης