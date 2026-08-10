Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Δευτέρα (10/8/2026)
Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Δευτέρα (10/8/2026)
Δευτέρα σήμερα, και η εβδομάδα ξεκινάει με ένα μενού φτιαγμένο για τις ζεστές μέρες.
Νόστιμο, χορταστικό αλλά και ανάλαφρο, με πιάτα που βγαίνουν γρήγορα στο τραπέζι και έχουν όλη τη θαλπωρή του σπιτικού φαγητού. Λίγα υλικά, ωραίοι συνδυασμοί και γεύσεις που κάνουν την αρχή της εβδομάδας πιο απολαυστική.
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