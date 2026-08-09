Φοκάτσια με κοτόπουλο, πέστο και ντοματίνια
Φοκάτσια με κοτόπουλο, πέστο και ντοματίνια
Η φοκάτσια με υλικά της επιλογής μας γίνεται ιδανικό κέρασμα όταν μαζευόμαστε σπίτι με φίλους ή όταν θέλουμε να απολαύσουμε σπιτικές street food γεύσεις
Διαδικασία
Βήμα 1
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C στις αντιστάσεις.
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Βήμα 1
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C στις αντιστάσεις.
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
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