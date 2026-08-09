Το μενού της ημέρας - Τι τρώμε σήμερα Κυριακή (9/8/2026)
Το μενού της ημέρας - Τι τρώμε σήμερα Κυριακή (9/8/2026)
Κυριακή σήμερα κι αν είστε από τους ελάχιστους που παραμένουν στην πόλη, τότε ελάτε να ταξιδέψουμε γευστικά στα νότια της χώρας, και συγκεκριμένα στην Κρήτη, μέσα από ένα μενού με χαρακτηριστικές συνταγές του νησιού
Το «ταξίδι» μας περιλαμβάνει τέσσερις προτάσεις που ταιριάζουν εξαιρετικά στο κυριακάτικο τραπέζι.
Συγκεκριμένα, θα φτιάξουμε μία παραδοσιακή σφακιανή πίτα με ξινομυζήθρα και μέλι, καθώς κι ένα χορταστικό σφουγγάτο. Για κυρίως πιάτο, η εποχή είναι ιδανική για να απολαύσουμε μελιτζάνες με ξινόχοντρο, ενώ για γλυκό κέρασμα σάς προτείνουμε τα νηστίσιμα σισαμωτά -τα πιο νόστιμα και υγιεινά κουλουράκια.
Δείτε αναλυτικά τις συνταγές στο cantina.protothema.gr
Συγκεκριμένα, θα φτιάξουμε μία παραδοσιακή σφακιανή πίτα με ξινομυζήθρα και μέλι, καθώς κι ένα χορταστικό σφουγγάτο. Για κυρίως πιάτο, η εποχή είναι ιδανική για να απολαύσουμε μελιτζάνες με ξινόχοντρο, ενώ για γλυκό κέρασμα σάς προτείνουμε τα νηστίσιμα σισαμωτά -τα πιο νόστιμα και υγιεινά κουλουράκια.
Δείτε αναλυτικά τις συνταγές στο cantina.protothema.gr
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