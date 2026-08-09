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Το μενού της ημέρας - Τι τρώμε σήμερα Κυριακή (9/8/2026)
CANTINA
το μενού της ημέρας

Το μενού της ημέρας - Τι τρώμε σήμερα Κυριακή (9/8/2026)

Κυριακή σήμερα κι αν είστε από τους ελάχιστους που παραμένουν στην πόλη, τότε ελάτε να ταξιδέψουμε γευστικά στα νότια της χώρας, και συγκεκριμένα στην Κρήτη, μέσα από ένα μενού με χαρακτηριστικές συνταγές του νησιού

Το μενού της ημέρας - Τι τρώμε σήμερα Κυριακή (9/8/2026)
Το «ταξίδι» μας περιλαμβάνει τέσσερις προτάσεις που ταιριάζουν εξαιρετικά στο κυριακάτικο τραπέζι.

Συγκεκριμένα, θα φτιάξουμε μία παραδοσιακή σφακιανή πίτα με ξινομυζήθρα και μέλι, καθώς κι ένα χορταστικό σφουγγάτο. Για κυρίως πιάτο, η εποχή είναι ιδανική για να απολαύσουμε μελιτζάνες με ξινόχοντρο, ενώ για γλυκό κέρασμα σάς προτείνουμε τα νηστίσιμα σισαμωτά -τα πιο νόστιμα και υγιεινά κουλουράκια.
Δείτε αναλυτικά τις συνταγές στο cantina.protothema.gr
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