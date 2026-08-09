Το μενού της ημέρας - Τι τρώμε σήμερα Κυριακή (9/8/2026)

Κυριακή σήμερα κι αν είστε από τους ελάχιστους που παραμένουν στην πόλη, τότε ελάτε να ταξιδέψουμε γευστικά στα νότια της χώρας, και συγκεκριμένα στην Κρήτη, μέσα από ένα μενού με χαρακτηριστικές συνταγές του νησιού