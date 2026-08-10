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Πεϊνιρλί με ψητά λαχανικά, ντομάτα και φέτα
CANTINA
πεϊνιρλί πεϊνιρλί με λαχανικά και φέτα

Πεϊνιρλί με ψητά λαχανικά, ντομάτα και φέτα

Το πεϊνιρλί με ψητά λαχανικά, ντομάτα και φέτα είναι μια απολαυστική, χορτοφαγική επιλογή που συνδυάζει αφράτη ζύμη με πλούσια μεσογειακά αρώματα και γεύσεις.

Πεϊνιρλί με ψητά λαχανικά, ντομάτα και φέτα
Διαδικασία

Βήμα 1
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 220°C στον αέρα.

Βήμα 2
Σε ένα τηγάνι ρίχνουμε το ελαιόλαδο και σε δυνατή φωτιά σοτάρουμε τα κολοκυθάκια, τις μελιτζάνες και τις πιπεριές για περίπου 6΄, μέχρι να μαραθούν ελαφρά και να πάρουν ωραίο χρώμα.

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