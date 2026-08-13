Φωτεινές επιγραφές: Η επιστροφή μιας διαχρονικής αισθητικής
Φωτεινές επιγραφές: Η επιστροφή μιας διαχρονικής αισθητικής
Οι φωτεινές επιγραφές επιστρέφουν στους χώρους εστίασης.
Ο Ιωάννης Σταυγιανουδάκης, δημιουργός της Quebits, προτείνει μια φρέσκια προσέγγιση, με σύγχρονες σχεδιαστικές εφαρμογές.
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