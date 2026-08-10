Τα κεφτεδάκια της νηστείας: 20 συνταγές για τον πιο λαχταριστό μεζέ
Τα κεφτεδάκια της νηστείας: 20 συνταγές για τον πιο λαχταριστό μεζέ
Κατά την περίοδο της νηστείας μπορεί να απαγορεύεται η κατανάλωση κρέατος και ψαριού -με εξαίρεση συγκεκριμένες ημέρες- αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να στερηθούμε ορισμένα αγαπημένα μας πιάτα
Ανάμεσά τους και τα κεφτεδάκια, τα οποία η ελληνική κουζίνα έχει φροντίσει να μπορούμε να απολαμβάνουμε σε διάφορες νηστίσιμες παραλλαγές.
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