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Τα κεφτεδάκια της νηστείας: 20 συνταγές για τον πιο λαχταριστό μεζέ
CANTINA
Κεφτέδες ψευτοκεφτέδες Νηστίσιμες συνταγές

Τα κεφτεδάκια της νηστείας: 20 συνταγές για τον πιο λαχταριστό μεζέ

Κατά την περίοδο της νηστείας μπορεί να απαγορεύεται η κατανάλωση κρέατος και ψαριού -με εξαίρεση συγκεκριμένες ημέρες- αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να στερηθούμε ορισμένα αγαπημένα μας πιάτα

Τα κεφτεδάκια της νηστείας: 20 συνταγές για τον πιο λαχταριστό μεζέ
Ανάμεσά τους και τα κεφτεδάκια, τα οποία η ελληνική κουζίνα έχει φροντίσει να μπορούμε να απολαμβάνουμε σε διάφορες νηστίσιμες παραλλαγές.

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