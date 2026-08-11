Σούσι στο σπίτι; Κι όμως γίνεται με μερικά απλά βήματα (+συνταγή)
Σούσι στο σπίτι; Κι όμως γίνεται με μερικά απλά βήματα (+συνταγή)
Το σούσι έχει κατακτήσει εδώ και χρόνια μια ξεχωριστή θέση στις προτιμήσεις όσων αγαπούν την ιαπωνική κουζίνα και πλέον δεν αποτελεί επιλογή μόνο για έξοδο σε εστιατόριο.
Με τα σωστά υλικά, λίγη προσοχή στις λεπτομέρειες και βασικές τεχνικές, μπορείτε να ετοιμάσετε στο σπίτι ρολά και nigiri που θα εντυπωσιάσουν τόσο στην εμφάνιση όσο και στη γεύση.
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