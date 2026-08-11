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Σούσι στο σπίτι; Κι όμως γίνεται με μερικά απλά βήματα (+συνταγή)
CANTINA
σούσι σούσι στο σπίτι

Σούσι στο σπίτι; Κι όμως γίνεται με μερικά απλά βήματα (+συνταγή)

Το σούσι έχει κατακτήσει εδώ και χρόνια μια ξεχωριστή θέση στις προτιμήσεις όσων αγαπούν την ιαπωνική κουζίνα και πλέον δεν αποτελεί επιλογή μόνο για έξοδο σε εστιατόριο.

Σούσι στο σπίτι; Κι όμως γίνεται με μερικά απλά βήματα (+συνταγή)
Με τα σωστά υλικά, λίγη προσοχή στις λεπτομέρειες και βασικές τεχνικές, μπορείτε να ετοιμάσετε στο σπίτι ρολά και nigiri που θα εντυπωσιάσουν τόσο στην εμφάνιση όσο και στη γεύση.

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