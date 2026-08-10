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Οι Έλληνες και η γραβιέρα: Πώς έγινε το δεύτερο πιο δημοφιλές τυρί της χώρας
CANTINA
Γραβιέρα ΠΟΠ προϊόν

Οι Έλληνες και η γραβιέρα: Πώς έγινε το δεύτερο πιο δημοφιλές τυρί της χώρας

Από τα Άγραφα μέχρι την Κρήτη και τη Νάξο, η γραβιέρα έχει ιστορία που μετρά μόλις 100 χρόνια.

Οι Έλληνες και η γραβιέρα: Πώς έγινε το δεύτερο πιο δημοφιλές τυρί της χώρας
Ωστόσο, έχει καταφέρει να καθιερωθεί ως το δεύτερο πιο δημοφιλές τυρί της χώρας, πίσω από την «εθνική» μας φέτα.

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