Η χωριάτικη πίτα με μελιτζάνες και Κατίκι Δομοκού συνδυάζει τη νοστιμιά των καλοκαιρινών λαχανικών με τη βελούδινη υφή του τυριού, δημιουργώντας ένα απολαυστικό και χορταστικό αποτέλεσμα.