Χωριάτικη πίτα με μελιτζάνες και Κατίκι Δομοκού
Χωριάτικη πίτα με μελιτζάνες και Κατίκι Δομοκού
Η χωριάτικη πίτα με μελιτζάνες και Κατίκι Δομοκού συνδυάζει τη νοστιμιά των καλοκαιρινών λαχανικών με τη βελούδινη υφή του τυριού, δημιουργώντας ένα απολαυστικό και χορταστικό αποτέλεσμα.
Διαδικασία
Βήμα 1
Ζεσταίνουμε ένα μεγάλο τηγάνι και μόλις κάψει ρίχνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε τις μελιτζάνες σε δυνατή φωτιά για περίπου 5΄, μέχρι να ροδίσουν ελαφρά.
Δείτε τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Βήμα 1
Ζεσταίνουμε ένα μεγάλο τηγάνι και μόλις κάψει ρίχνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε τις μελιτζάνες σε δυνατή φωτιά για περίπου 5΄, μέχρι να ροδίσουν ελαφρά.
Δείτε τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
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