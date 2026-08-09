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Χωριάτικη πίτα με μελιτζάνες και Κατίκι Δομοκού
CANTINA
πίτα με μελιτζάνες Κατίκι Δομοκού

Χωριάτικη πίτα με μελιτζάνες και Κατίκι Δομοκού

Η χωριάτικη πίτα με μελιτζάνες και Κατίκι Δομοκού συνδυάζει τη νοστιμιά των καλοκαιρινών λαχανικών με τη βελούδινη υφή του τυριού, δημιουργώντας ένα απολαυστικό και χορταστικό αποτέλεσμα.

Χωριάτικη πίτα με μελιτζάνες και Κατίκι Δομοκού
Διαδικασία

Βήμα 1
Ζεσταίνουμε ένα μεγάλο τηγάνι και μόλις κάψει ρίχνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε τις μελιτζάνες σε δυνατή φωτιά για περίπου 5΄, μέχρι να ροδίσουν ελαφρά.

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