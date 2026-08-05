Ξεχάσατε το φαγητό εκτός ψυγείου; Πότε είναι ασφαλές και πότε πρέπει να το πετάξετε
Ξεχάσατε το φαγητό εκτός ψυγείου; Πότε είναι ασφαλές και πότε πρέπει να το πετάξετε
Το φαγητό εκτός ψυγείου μπορεί να κρύβει κινδύνους για την υγεία, ακόμη κι αν η όψη και η μυρωδιά του φαίνονται φυσιολογικές.
Δείτε πότε είναι ασφαλές να καταναλωθεί, ποιος είναι ο κανόνας των 2 ωρών και πότε πρέπει να απορρίπτεται.
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