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Υγιεινές και απολαυστικές: 8 κρύες καλοκαιρινές σούπες
CANTINA
κρύες σούπες καλοκαιρινές σούπες

Υγιεινές και απολαυστικές: 8 κρύες καλοκαιρινές σούπες

Μπορεί να μην έχουμε συνηθίσει τις κρύες σούπες στην ελληνική παραδοσιακή κουζίνα, αλλά πρόκειται για εξαιρετικά δροσιστικά γεύματα που συνδυάζουν το ελαφρύ, το υγιεινό και το απόλυτα γευστικό

Υγιεινές και απολαυστικές: 8 κρύες καλοκαιρινές σούπες
Ιδανικές ως μεσημεριανό γεύμα αλλά και ως ορεκτικό, αξίζει να κάνετε την υπέρβαση και να τις υιοθετήσετε στο μαγειρικό ρεπερτόριό σας, για να τις σερβίρετε τις ζεστές μέρες του έτους.

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