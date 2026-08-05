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Το μενού της ημέρας - Τι τρώμε σήμερα Τετάρτη (5/8/2026)
CANTINA
το μενού της ημέρας

Το μενού της ημέρας - Τι τρώμε σήμερα Τετάρτη (5/8/2026)

Τετάρτη σήμερα και το μενού μας είναι αφιερωμένο στις ζύμες και συγκεκριμένα σε συνταγές για πίτες, που είναι είναι ιδανικές είτε για μεσημεριανό είτε για βραδινό

Το μενού της ημέρας - Τι τρώμε σήμερα Τετάρτη (5/8/2026)
Θα ψήσουμε, λοιπόν, μία πανεύκολη χορτοτυρόπιτα με αραβική πίτα, καθώς και λαχταριστές ανοιχτές ντοματόπιτες με χειροποίητη ζύμη. Από το μενού μας δεν λείπει η σαλάτα, που είναι απαραίτητο συνοδευτικό, κι έτσι θα φτιάξουμε μία χορταστική σαλάτα με γλιστρίδα και αγγούρι, ενώ για γλυκό θα ετοιμάσουμε μία υπέροχη τάρτα με ροδάκινα.

Δείτε αναλυτικά το μενού και τις συνταγές στο cantina.protothema.gr
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