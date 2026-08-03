Νηστεία Δεκαπενταύγουστου: 14 συνταγές, μία για κάθε ημέρα
CANTINA
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Νηστεία Δεκαπενταύγουστου: 14 συνταγές, μία για κάθε ημέρα

Η νηστεία του Δεκαπενταύγουστου, η οποία είναι αφιερωμένη στην Παναγία και διαρκεί δεκατέσσερις ημέρες (1-14 Αυγούστου), είναι εξίσου αυστηρή με τη νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Γι’ αυτό και η συγκεκριμένη χρονική περίοδος έχει καθιερωθεί να αποκαλείται «το μικρό Πάσχα του καλοκαιριού»

Νηστεία Δεκαπενταύγουστου: 14 συνταγές, μία για κάθε ημέρα
Όσοι αποφασίσουν να τηρήσουν τη νηστεία θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν επιτρέπεται να καταναλώσουν κρέας, ψάρι, αυγά και γαλακτοκομικά.

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