Νηστεία Δεκαπενταύγουστου: 14 συνταγές, μία για κάθε ημέρα
Νηστεία Δεκαπενταύγουστου: 14 συνταγές, μία για κάθε ημέρα
Η νηστεία του Δεκαπενταύγουστου, η οποία είναι αφιερωμένη στην Παναγία και διαρκεί δεκατέσσερις ημέρες (1-14 Αυγούστου), είναι εξίσου αυστηρή με τη νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Γι’ αυτό και η συγκεκριμένη χρονική περίοδος έχει καθιερωθεί να αποκαλείται «το μικρό Πάσχα του καλοκαιριού»
Όσοι αποφασίσουν να τηρήσουν τη νηστεία θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν επιτρέπεται να καταναλώσουν κρέας, ψάρι, αυγά και γαλακτοκομικά.
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