Παπαπαρασκευάς: Η ιστορία πίσω από την πιο διάσημη καριόκα της Βόρειας Ελλάδας

Εδώ και έναν αιώνα, το όνομα Παπαπαρασκευά είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την καριόκα. Ένα γλυκό που γεννήθηκε στην Ξάνθη, ταξίδεψε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και εξακολουθεί να παρασκευάζεται στο ίδιο ζαχαροπλαστείο, με την ίδια φιλοσοφία και σχεδόν την ίδια συνταγή