Παπαπαρασκευάς: Η ιστορία πίσω από την πιο διάσημη καριόκα της Βόρειας Ελλάδας
CANTINA
Παπαπαρασκευάς ζαχαροπλαστείο καριόκα

Παπαπαρασκευάς: Η ιστορία πίσω από την πιο διάσημη καριόκα της Βόρειας Ελλάδας

Εδώ και έναν αιώνα, το όνομα Παπαπαρασκευά είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την καριόκα. Ένα γλυκό που γεννήθηκε στην Ξάνθη, ταξίδεψε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και εξακολουθεί να παρασκευάζεται στο ίδιο ζαχαροπλαστείο, με την ίδια φιλοσοφία και σχεδόν την ίδια συνταγή

Παπαπαρασκευάς: Η ιστορία πίσω από την πιο διάσημη καριόκα της Βόρειας Ελλάδας
Η καριόκα συγκαταλέγεται στα πιο αναγνωρίσιμα γλυκά της ελληνικής ζαχαροπλαστικής. Αυτό που γνωρίζουν πολύ λιγότεροι είναι ότι πρόκειται για ελληνική επινόηση. Δημιουργήθηκε στην Ξάνθη από τον Γιώργο Παπαπαρασκευά, ο οποίος αναζητούσε έναν διαφορετικό τρόπο να συνδυάσει το παντεσπάνι, το καρύδι και τη σοκολάτα.

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