Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Πέμπτη (30/7/2026)
Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Πέμπτη (30/7/2026)
Πέμπτη σήμερα και στο μενού μας είναι αφιερωμένο σε ένα από τα πιο αγαπημένα και ευέλικτα υλικά: τα αυγά
Τηγανητά, βραστά σφιχτά με λίγο αλατοπίπερο ή σε σαλάτα, ποσέ μέσα σε κόκκινη σάλτσα ή επάνω σε μία φέτα φρυγανισμένο ψωμί, τα αυγά είναι λαχταριστά κάθε στιγμή της ημέρας, όλες τις εποχές του χρόνου.
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