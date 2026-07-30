Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Πέμπτη (30/7/2026)
CANTINA
μενού το μενού της ημέρας

Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Πέμπτη (30/7/2026)

Πέμπτη σήμερα και στο μενού μας είναι αφιερωμένο σε ένα από τα πιο αγαπημένα και ευέλικτα υλικά: τα αυγά

Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Πέμπτη (30/7/2026)
Τηγανητά, βραστά σφιχτά με λίγο αλατοπίπερο ή σε σαλάτα, ποσέ μέσα σε κόκκινη σάλτσα ή επάνω σε μία φέτα φρυγανισμένο ψωμί, τα αυγά είναι λαχταριστά κάθε στιγμή της ημέρας, όλες τις εποχές του χρόνου.

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