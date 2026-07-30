Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Πέμπτη (30/7/2026)

Τηγανητά, βραστά σφιχτά με λίγο αλατοπίπερο ή σε σαλάτα, ποσέ μέσα σε κόκκινη σάλτσα ή επάνω σε μία φέτα φρυγανισμένο ψωμί, τα αυγά είναι λαχταριστά κάθε στιγμή της ημέρας, όλες τις εποχές του χρόνου.