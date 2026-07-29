Όλα στη λαδόκολλα και το καλοκαίρι: 15 συνταγές με ψάρι, κρέας και λαχανικά
Όλα στη λαδόκολλα και το καλοκαίρι: 15 συνταγές με ψάρι, κρέας και λαχανικά
Το ψήσιμο στον φούρνο δεν γνωρίζει εποχή, ούτε ξεχωρίζει την πρώτη ύλη. Και πώς θα μπορούσε, άλλωστε, αφού κάθε μήνας του χρόνου φέρνει στο τραπέζι μας διαφορετικά υλικά, από ζουμερά κρέατα και φρέσκα ψάρια μέχρι λαχταριστά εποχικά λαχανικά
Η νοστιμιά που τα συγκεκριμένα υλικά μάς χαρίζουν μπορεί να πολλαπλασιαστεί εάν τα «κλείσουμε» σε λαδόκολλα και τα αφήσουμε να σιγομαγειρευτούν.
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