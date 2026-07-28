Κροκέτες τόνου
Κροκέτες τόνου
Μια συνταγή που επιβεβαιώνει πως με μια κονσέρβα τόνο στο ντουλάπι κάνεις θαύματα.
Ψαρίσιες και ψητές, τούτες οι κροκέτες είναι ανάλαφρες, χορταστικές και εθιστικά νόστιμες χάρη στη γεύση και τα αρώματά τους.
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
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