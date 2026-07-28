Schiacciata: Το ψωμί της Φλωρεντίας με μεσαιωνικές ρίζες και διάφορες παραλλαγές (+συνταγές)
Schiacciata: Το ψωμί της Φλωρεντίας με μεσαιωνικές ρίζες και διάφορες παραλλαγές (+συνταγές)
Εξερευνούμε την ιστορία της schiacciata, με ιστορία αιώνων και πάνω από 600 ονομασίες, και σας δίνουμε δύο συνταγές για να τη φτιάξετε στο σπίτι, πριν αποφασίσετε να ταξιδέψετε στη Φλωρεντία
Η Τοσκάνη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως ο γαστρονομικός παράδεισος των καλοφαγάδων. Ελαιώνες και αμπέλια, ρουστίκ γεύσεις και χορταστικά πιάτα, ζουμερά κρεατικά και πληθωρικές σούπες με όσπρια και λαχανικά, συνοψίζουν την πεμπτουσία της γευστικής ταυτότητας της περιφέρειας και τις ποικίλες επιρροές που την όρισαν: από τις οικογένειες ευγενών που ζούσαν σε μεγαλοπρεπή αναγεννησιακά palazzi ως τους αγρότες που περνούσαν τη ζωή τους καλλιεργώντας την ευλογημένη αυτή περιοχή.
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