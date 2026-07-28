Schiacciata: Το ψωμί της Φλωρεντίας με μεσαιωνικές ρίζες και διάφορες παραλλαγές (+συνταγές)

Εξερευνούμε την ιστορία της schiacciata, με ιστορία αιώνων και πάνω από 600 ονομασίες, και σας δίνουμε δύο συνταγές για να τη φτιάξετε στο σπίτι, πριν αποφασίσετε να ταξιδέψετε στη Φλωρεντία