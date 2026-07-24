Λεμονάτα: Αλμυρά και γλυκά με άρωμα λεμονιού - Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο
Λεμονάτα: Αλμυρά και γλυκά με άρωμα λεμονιού - Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο
Αυτό το Σαββατοκύριακο, χαιρόμαστε τη φρεσκάδα του λεμονιού σε συνταγές γεμάτες αρώματα.
Τάρτα με πάστα αμυγδάλου, κομπόστα ροδάκινο και σιρόπι λεμονιού, Λεμονάτες μοσχαρίσιες μπουκιές με πουρέ μελιτζάνας, Κοτόπουλο κατσαρόλας με φέτα και λεμόνι, Μους λεμονιού, Κοτόπουλο λεμονάτο με πράσινες ελιές, και Λιγκουίνι με τόνο και λεμονάτη σάλτσα.
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