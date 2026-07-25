Θαλασσάκι: Γεύσεις και αρώματα της Τήνου με φόντο το μπλε του Αιγαίου

Για πολλά χρόνια η Τήνος ήταν για τους περισσότερους ένα νησί της μιας ημέρας. Το πλοίο έφερνε προσκυνητές, και το ίδιο απόγευμα τους έπαιρνε για τον δρόμο της επιστροφής