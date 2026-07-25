Θαλασσάκι: Γεύσεις και αρώματα της Τήνου με φόντο το μπλε του Αιγαίου
CANTINA
Θαλασσάκι Τήνος

Θαλασσάκι: Γεύσεις και αρώματα της Τήνου με φόντο το μπλε του Αιγαίου

Για πολλά χρόνια η Τήνος ήταν για τους περισσότερους ένα νησί της μιας ημέρας. Το πλοίο έφερνε προσκυνητές, και το ίδιο απόγευμα τους έπαιρνε για τον δρόμο της επιστροφής

Θαλασσάκι: Γεύσεις και αρώματα της Τήνου με φόντο το μπλε του Αιγαίου
Η έννοια του γαστρονομικού προορισμού, τότε, ήταν σχεδόν άγνωστη για την Ελλάδα. Στα τέλη της δεκαετίας του ’90, όμως, δύο νέοι άνθρωποι, η Αντωνία Ζάρπα και ο Άρης Τάτσης, είχαν την ιδέα να μετατρέψουν σε εστιατόριο το παλιό καφενείο -και «πολυκατάστημα», με τους όρους της εποχής- πάνω στην προβλήτα του όρμου των Υστερνίων, όπου κάποτε έδεναν τα καΐκια και τα εμπορικά πλοία που ένωναν τη δυτική Τήνο με τον Πειραιά. Έτσι γεννήθηκε το Θαλασσάκι.

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