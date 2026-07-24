«Κοντοσώρος» στο Ξινό Νερό: Το εστιατόριο που έκανε τη Φλώρινα γαστρονομικό προορισμό
«Κοντοσώρος» στο Ξινό Νερό: Το εστιατόριο που έκανε τη Φλώρινα γαστρονομικό προορισμό
Πριν ακόμη καθιερωθούν οι λέξεις «γαστρονομικός τουρισμός», στο Ξινό Νερό της Φλώρινας ήδη υπήρχε ένας λόγος να αλλάξει κανείς πορεία. Ήταν το εστιατόριο Κοντοσώρος
Η ιστορία του ξεκίνησε το 1989, όταν ο Νίκος Κοντοσώρος και η Πετρούλα Σέλτσα άνοιξαν το εν λόγω εστιατόριο σε ένα χωριό χιλίων κατοίκων. Τότε κανείς δεν μιλούσε για τοπικότητα, για βιωσιμότητα ή για τις χαμένες συνταγές των γιαγιάδων. Εκείνοι όμως είχαν ήδη αποφασίσει ότι η κουζίνα της περιοχής τους άξιζε να ακουστεί πιο μακριά από τα σύνορα της Φλώρινας.
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