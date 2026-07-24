«Κοντοσώρος» στο Ξινό Νερό: Το εστιατόριο που έκανε τη Φλώρινα γαστρονομικό προορισμό

Η ιστορία του ξεκίνησε το 1989, όταν ο Νίκος Κοντοσώρος και η Πετρούλα Σέλτσα άνοιξαν το εν λόγω εστιατόριο σε ένα χωριό χιλίων κατοίκων. Τότε κανείς δεν μιλούσε για τοπικότητα, για βιωσιμότητα ή για τις χαμένες συνταγές των γιαγιάδων. Εκείνοι όμως είχαν ήδη αποφασίσει ότι η κουζίνα της περιοχής τους άξιζε να ακουστεί πιο μακριά από τα σύνορα της Φλώρινας.