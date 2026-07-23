Μαγειρική εξπρές: 80 απολαυστικές συνταγές για να περνάτε λιγότερο χρόνο στην κουζίνα
Μαγειρική εξπρές: 80 απολαυστικές συνταγές για να περνάτε λιγότερο χρόνο στην κουζίνα
Ιδέες για όσους πιστεύουν ότι το «σε λίγο τρώμε» είναι η πιο όμορφη φράση του καλοκαιριού
Συνήθως τον Αύγουστο συνειδητοποιούμε ότι δεν θέλουμε να περνάμε άλλο χρόνο πάνω από την κατσαρόλα. Όχι γιατί αγαπάμε λιγότερο το φαγητό, αλλά γιατί αγαπάμε περισσότερο όλα όσα συμβαίνουν έξω από την κουζίνα: τα μεσημέρια στην παραλία, τις αυθόρμητες επισκέψεις φίλων, τη χαλάρωση στη βεράντα με ένα βιβλίο. Κι όμως, το καλοκαίρι έχει μια απαίτηση που δεν αλλάζει ποτέ: θέλουμε να τρώμε καλά. Και το νέο τεύχος του Cantina που κυκλοφορεί αυτήν την Κυριακή με το Θέμα είναι αφιερωμένο ακριβώς σε αυτή την ισορροπία.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα