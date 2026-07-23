Μαγειρική εξπρές: 80 απολαυστικές συνταγές για να περνάτε λιγότερο χρόνο στην κουζίνα
CANTINA
Cantina

Μαγειρική εξπρές: 80 απολαυστικές συνταγές για να περνάτε λιγότερο χρόνο στην κουζίνα

Ιδέες για όσους πιστεύουν ότι το «σε λίγο τρώμε» είναι η πιο όμορφη φράση του καλοκαιριού

Μαγειρική εξπρές: 80 απολαυστικές συνταγές για να περνάτε λιγότερο χρόνο στην κουζίνα
Συνήθως τον Αύγουστο συνειδητοποιούμε ότι δεν θέλουμε να περνάμε άλλο χρόνο πάνω από την κατσαρόλα. Όχι γιατί αγαπάμε λιγότερο το φαγητό, αλλά γιατί αγαπάμε περισσότερο όλα όσα συμβαίνουν έξω από την κουζίνα: τα μεσημέρια στην παραλία, τις αυθόρμητες επισκέψεις φίλων, τη χαλάρωση στη βεράντα με ένα βιβλίο. Κι όμως, το καλοκαίρι έχει μια απαίτηση που δεν αλλάζει ποτέ: θέλουμε να τρώμε καλά. Και το νέο τεύχος του Cantina που κυκλοφορεί αυτήν την Κυριακή με το Θέμα είναι αφιερωμένο ακριβώς σε αυτή την ισορροπία.

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