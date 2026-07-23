Μαγειρική εξπρές: 80 απολαυστικές συνταγές για να περνάτε λιγότερο χρόνο στην κουζίνα

Συνήθως τον Αύγουστο συνειδητοποιούμε ότι δεν θέλουμε να περνάμε άλλο χρόνο πάνω από την κατσαρόλα. Όχι γιατί αγαπάμε λιγότερο το φαγητό, αλλά γιατί αγαπάμε περισσότερο όλα όσα συμβαίνουν έξω από την κουζίνα: τα μεσημέρια στην παραλία, τις αυθόρμητες επισκέψεις φίλων, τη χαλάρωση στη βεράντα με ένα βιβλίο. Κι όμως, το καλοκαίρι έχει μια απαίτηση που δεν αλλάζει ποτέ: θέλουμε να τρώμε καλά. Καιείναι αφιερωμένο ακριβώς σε αυτή την ισορροπία.