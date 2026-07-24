Σκιάθος: Τα εστιατόρια, οι γεύσεις και τα τοπικά προϊόντα που αξίζει να ανακαλύψετε
Σκιάθος: Τα εστιατόρια, οι γεύσεις και τα τοπικά προϊόντα που αξίζει να ανακαλύψετε
Η Σκιάθος συνδυάζει ταβερνάκια και εστιατόρια με σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Εμείς συγκεντρώσαμε πού αξίζει να καθίσετε, και τι να αγοράσετε
Η Σκιάθος είναι ένα νησί που ξεχωρίζει για τις πευκόφυτες πλαγιές της, αλλά και για το φαγητό. Εδώ γεννήθηκε ο Παπαδιαμάντης, κι η κουζίνα κρατάει ακόμα εκείνο το σκιαθίτικο πάντρεμα που δύσκολα βρίσκετε αλλού: το ψάρι να μαγειρεύεται μαζί με τα χόρτα του βουνού και τα ζαρζαβατικά του κήπου, σαν να μη χωρίζει η θάλασσα από τη στεριά. Τα τελευταία χρόνια μπήκαν δίπλα στις παλιές ταβέρνες και κουζίνες πιο δουλεμένες, χωρίς να χαλάσουν ωστόσο τη γενικότερη τάση.
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