Σκιάθος: Τα εστιατόρια, οι γεύσεις και τα τοπικά προϊόντα που αξίζει να ανακαλύψετε

Η Σκιάθος είναι ένα νησί που ξεχωρίζει για τις πευκόφυτες πλαγιές της, αλλά και για το φαγητό. Εδώ γεννήθηκε ο Παπαδιαμάντης, κι η κουζίνα κρατάει ακόμα εκείνο το σκιαθίτικο πάντρεμα που δύσκολα βρίσκετε αλλού: το ψάρι να μαγειρεύεται μαζί με τα χόρτα του βουνού και τα ζαρζαβατικά του κήπου, σαν να μη χωρίζει η θάλασσα από τη στεριά. Τα τελευταία χρόνια μπήκαν δίπλα στις παλιές ταβέρνες και κουζίνες πιο δουλεμένες, χωρίς να χαλάσουν ωστόσο τη γενικότερη τάση.