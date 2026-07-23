Το πιάτο της εβδομάδας: Fettucce με αχινό στο Vezené Athens

Τι είναι αυτό που κάνει ένα πιάτο να γίνεται κλασικό; Πάνω απ’ όλα, η αγάπη του κόσμου και η διαχρονική του επιλογή. Το εστιατόριο Vezené άνοιξε τις πόρτες του το 2011, δημιουργώντας μια μικρή επανάσταση μπιστρονομικού χαρακτήρα στον γαστρονομικό χάρτη της Αθήνας.