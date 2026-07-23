Το πιάτο της εβδομάδας: Fettucce με αχινό στο Vezené Athens
CANTINA
Vezene το πιάτο της εβδομάδας

Το πιάτο της εβδομάδας: Fettucce με αχινό στο Vezené Athens

Το fettucce με αχινό στο Vezené Athens εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο μενού το 2018, και έκτοτε βρίσκεται σταθερά στον κατάλογο

Το πιάτο της εβδομάδας: Fettucce με αχινό στο Vezené Athens
Τι είναι αυτό που κάνει ένα πιάτο να γίνεται κλασικό; Πάνω απ’ όλα, η αγάπη του κόσμου και η διαχρονική του επιλογή. Το εστιατόριο Vezené άνοιξε τις πόρτες του το 2011, δημιουργώντας μια μικρή επανάσταση μπιστρονομικού χαρακτήρα στον γαστρονομικό χάρτη της Αθήνας. 

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