Το πιάτο της εβδομάδας: Fettucce με αχινό στο Vezené Athens
Το πιάτο της εβδομάδας: Fettucce με αχινό στο Vezené Athens
Το fettucce με αχινό στο Vezené Athens εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο μενού το 2018, και έκτοτε βρίσκεται σταθερά στον κατάλογο
Τι είναι αυτό που κάνει ένα πιάτο να γίνεται κλασικό; Πάνω απ’ όλα, η αγάπη του κόσμου και η διαχρονική του επιλογή. Το εστιατόριο Vezené άνοιξε τις πόρτες του το 2011, δημιουργώντας μια μικρή επανάσταση μπιστρονομικού χαρακτήρα στον γαστρονομικό χάρτη της Αθήνας.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
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