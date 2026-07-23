Πώς δεν θα σας στεγνώσει ποτέ ξανά το κοτόπουλο στον φούρνο (+συνταγές)
CANTINA
στήθος κοτόπουλου ψήσιμο κοτόπουλου

Πώς δεν θα σας στεγνώσει ποτέ ξανά το κοτόπουλο στον φούρνο (+συνταγές)

Ένα από τα λάθη που κάνουμε είναι στο ψήσιμο.  Μοιραζόμαστε μερικά απλά μυστικά που θα το κρατήσουν ζουμερό και τρυφερό

Πώς δεν θα σας στεγνώσει ποτέ ξανά το κοτόπουλο στον φούρνο (+συνταγές)
Το κοτόπουλο στον φούρνο αποτελεί μία από τις πιο αγαπημένες και ευέλικτες επιλογές, καθώς μπορεί να συνδυαστεί με πατάτες, λαχανικά, ρύζι ή σαλάτες και να αποκτήσει διαφορετική γεύση ανάλογα με τα μυρωδικά και τις μαρινάδες που θα χρησιμοποιήσουμε. Εκεί, όμως, που χρειάζεται προσοχή είναι όταν ψήνουμε στήθος κοτόπουλου, το οποίο συχνά βγαίνει στεγνό και άνοστο. 

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