Πεσκέσι στο Ηράκλειο Κρήτης: Εκεί όπου αναβιώνει η αυθεντική κρητική διατροφή

Ο ιδιοκτήτης του Παναγιώτης Μαγγανάς επέλεξε να προσεγγίσει την κρητική διατροφή με τη ματιά του ερευνητή και του ανθρώπου που θέλει να διαφυλάξει μια πολύτιμη γνώση. «Η κουζίνα ενός τόπου δεν είναι μόνο οι συνταγές. Είναι οι σπόροι, οι καλλιέργειες, οι τεχνικές, οι ιστορίες που μεταφέρονται από γενιά σε γενιά».