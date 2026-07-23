Πεσκέσι στο Ηράκλειο Κρήτης: Εκεί όπου αναβιώνει η αυθεντική κρητική διατροφή
Πεσκέσι στο Ηράκλειο Κρήτης: Εκεί όπου αναβιώνει η αυθεντική κρητική διατροφή
Κρυμμένο στα μικρά στενά του Ηρακλείου, το Πεσκέσι αποτελεί σταθερό προορισμό για όσους αναζητούν να γευτούν την κρητική κουζίνα
Ο ιδιοκτήτης του Παναγιώτης Μαγγανάς επέλεξε να προσεγγίσει την κρητική διατροφή με τη ματιά του ερευνητή και του ανθρώπου που θέλει να διαφυλάξει μια πολύτιμη γνώση. «Η κουζίνα ενός τόπου δεν είναι μόνο οι συνταγές. Είναι οι σπόροι, οι καλλιέργειες, οι τεχνικές, οι ιστορίες που μεταφέρονται από γενιά σε γενιά».
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα