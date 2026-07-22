Ζεστά ή κρύα γεύματα; Πώς η θερμοκρασία επηρεάζει τον οργανισμό μας

Έτσι, όταν πρέπει να επιλέξουμε ανάμεσα σε ζεστά ή κρύα γεύματα θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η θερμοκρασία μπορεί να επηρεάσει τη σύσταση, τη γεύση, την υφή, την αισθητηριακή αντίληψη του γεύματος, τη γαστρική κινητικότητα, την έκκριση πεπτικών υγρών και τη συνολική πεπτική διαδικασία.