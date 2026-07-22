Ζεστά ή κρύα γεύματα; Πώς η θερμοκρασία επηρεάζει τον οργανισμό μας
CANTINA
ζεστά και κρύα γεύματα θερμοκρασία τροφίμων

Ζεστά ή κρύα γεύματα; Πώς η θερμοκρασία επηρεάζει τον οργανισμό μας

Η θερμοκρασία των γευμάτων και των ροφημάτων αποτελεί ένα από τα φυσικά χαρακτηριστικά της τροφής που επηρεάζουν την κατανάλωση και τις φυσιολογικές αποκρίσεις του οργανισμού

Ζεστά ή κρύα γεύματα; Πώς η θερμοκρασία επηρεάζει τον οργανισμό μας
Έτσι, όταν πρέπει να επιλέξουμε ανάμεσα σε ζεστά ή κρύα γεύματα θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η θερμοκρασία μπορεί να επηρεάσει τη σύσταση, τη γεύση, την υφή, την αισθητηριακή αντίληψη του γεύματος, τη γαστρική κινητικότητα, την έκκριση πεπτικών υγρών και τη συνολική πεπτική διαδικασία.

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