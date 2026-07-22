Ζεστά ή κρύα γεύματα; Πώς η θερμοκρασία επηρεάζει τον οργανισμό μας
Ζεστά ή κρύα γεύματα; Πώς η θερμοκρασία επηρεάζει τον οργανισμό μας
Η θερμοκρασία των γευμάτων και των ροφημάτων αποτελεί ένα από τα φυσικά χαρακτηριστικά της τροφής που επηρεάζουν την κατανάλωση και τις φυσιολογικές αποκρίσεις του οργανισμού
Έτσι, όταν πρέπει να επιλέξουμε ανάμεσα σε ζεστά ή κρύα γεύματα θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η θερμοκρασία μπορεί να επηρεάσει τη σύσταση, τη γεύση, την υφή, την αισθητηριακή αντίληψη του γεύματος, τη γαστρική κινητικότητα, την έκκριση πεπτικών υγρών και τη συνολική πεπτική διαδικασία.
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