Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τετάρτη (22/7/2026)

Σήμερα το μενού βασίζεται στη λογική του «λίγα και καλά». Επιλέγουμε πρώτες ύλες με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, όπως ντομάτες, αγγούρια και κολοκύθια, συνδυάζοντάς τες με άπαχη πρωτεΐνη από ψάρι ή κοτόπουλο. Οι γεύσεις παραμένουν καλοκαιρινές και φρέσκες, ενώ αποφεύγουμε τα βαριά τηγανητά και τις πλούσιες σάλτσες που επιβαρύνουν τον οργανισμό μας τις ημέρες του καύσωνα. Το γεύμα ολοκληρώνεται με ένα δροσερό επιδόρπιο από ζελέ και φρούτα της εποχής, που προσφέρει ευχάριστη αίσθηση δροσιάς στο τέλος του τραπεζιού.