Να πλένουμε τα αυγά πριν μπουν στο ψυγείο; Τι λένε οι ειδικοί
CANTINA
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Να πλένουμε τα αυγά πριν μπουν στο ψυγείο; Τι λένε οι ειδικοί

Για πολλούς είναι μια φυσική κίνηση, ωστόσο μπορεί να κρύβει κινδύνους. Ας δούμε τι πραγματικά ισχύει

Να πλένουμε τα αυγά πριν μπουν στο ψυγείο; Τι λένε οι ειδικοί
Πολλοί πλένουν τα αυγά μόλις επιστρέψουν από το σούπερ μάρκετ, πιστεύοντας ότι έτσι προστατεύουν την υγεία τους. Μήπως όμως το κέλυφος και η εξωτερική του μεμβράνη αποτελούν φυσικό φραγμό απέναντι στα βακτήρια; 

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