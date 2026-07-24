Να πλένουμε τα αυγά πριν μπουν στο ψυγείο; Τι λένε οι ειδικοί
Να πλένουμε τα αυγά πριν μπουν στο ψυγείο; Τι λένε οι ειδικοί
Για πολλούς είναι μια φυσική κίνηση, ωστόσο μπορεί να κρύβει κινδύνους. Ας δούμε τι πραγματικά ισχύει
Πολλοί πλένουν τα αυγά μόλις επιστρέψουν από το σούπερ μάρκετ, πιστεύοντας ότι έτσι προστατεύουν την υγεία τους. Μήπως όμως το κέλυφος και η εξωτερική του μεμβράνη αποτελούν φυσικό φραγμό απέναντι στα βακτήρια;
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