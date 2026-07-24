Αντζούγια: Το μυστικό υλικό που απογειώνει τα πιάτα μας (+συνταγές)
Αντζούγια: Το μυστικό υλικό που απογειώνει τα πιάτα μας (+συνταγές)
Η αντζούγια είναι ένα από τα πιο παρεξηγημένα αλλά και πιο πολύτιμα υλικά της μεσογειακής κουζίνας, ικανό να απογειώσει τη γεύση ακόμα και της πιο απλής συνταγής.
Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, αποτελεί το μικρό μυστικό των μεγάλων μαγείρων. Η αντζούγια είναι ανάμεσα στους πιο ταπεινούς γαστρονομικούς μεζέδες και ταυτόχρονα ένα πολύτιμο υλικό που δίνει απίστευτη νοστιμιά, χαρακτήρα και μεσογειακές εντάσεις στη μαγειρική, ένα υλικό που όλοι οι σεφ και μερακλήδες λατρεύουν. Η αντζούγια είναι απλά ένας παστός γαύρος, το γνωστό μας ταπεινό ψαράκι με την έντονη γεύση, γεμάτο ωφέλιμα Ω3 που αποτελεί μέρος της λαϊκής μας κουλτούρας.
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