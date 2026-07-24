Το λάθος που κάνουμε όταν κόβουμε το καρπούζι και χαλάει πιο γρήγορα

Το καρπούζι είναι το απόλυτο φρούτο του καλοκαιριού, όμως ένα συνηθισμένο λάθος που κάνουμε πριν καν το κόψουμε μπορεί να το κάνει να αλλοιωθεί πιο γρήγορα.