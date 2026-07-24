Το λάθος που κάνουμε όταν κόβουμε το καρπούζι και χαλάει πιο γρήγορα
CANTINA
Καρπούζι γιατί χαλάει το καρπούζι

Το λάθος που κάνουμε όταν κόβουμε το καρπούζι και χαλάει πιο γρήγορα

Το καρπούζι είναι το απόλυτο φρούτο του καλοκαιριού, όμως ένα συνηθισμένο λάθος που κάνουμε πριν καν το κόψουμε μπορεί να το κάνει να αλλοιωθεί πιο γρήγορα.

Το λάθος που κάνουμε όταν κόβουμε το καρπούζι και χαλάει πιο γρήγορα
Η σωστή αποθήκευση, τόσο ολόκληρου όσο και κομμένου, είναι το «κλειδί» για να παραμείνει ζουμερό, τραγανό και ασφαλές για κατανάλωση.

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