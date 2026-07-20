Το δικαίωμα στην τεμπελιά (και στην κουζίνα)
Το δικαίωμα στην τεμπελιά (και στην κουζίνα)
Γιατί και για ποιους γράφουμε τις «συνταγές της τεμπέλας»
«Μας έχετε πρήξει με την τεμπέλα». Το σχόλιο εμφανίστηκε κάτω από μία ανάρτηση ενός άρθρου της σειράς «συνταγές της τεμπέλας» και ομολογώ ότι με έκανε να χαμογελάσω, γιατί μου θύμισε πόσο πολύ εξακολουθεί να μας ενοχλεί η ίδια η ιδέα της τεμπελιάς.
Γιατί, αν το καλοσκεφτεί κανείς, ίσως να μην έχουμε αφιερώσει τελικά και τόσο πολύ χρόνο στην τεμπελιά. Ούτε ως κοινωνία, ούτε ως άνθρωποι, ούτε καν εδώ, στο Cantina, που προσπαθούμε να της παραχωρήσουμε λίγο χώρο ανάμεσα στις συνταγές, τις συμβουλές και τις ιστορίες μας. Και έχουμε την αίσθηση ότι βρισκόμαστε σε έναν καλό δρόμο.
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