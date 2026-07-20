Η πίτσα της τεμπέλας: Το απόλυτο street food έτοιμο σε λίγα λεπτά
CANTINA
Πίτσα πίτσα της τεμπέλας Στο πι και φι

Η πίτσα της τεμπέλας: Το απόλυτο street food έτοιμο σε λίγα λεπτά

Πόσες φορές έχει τύχει να λαχταράτε μία σπιτική, πλούσια σε υλικά πίτσα, αλλά η διαδικασία  σας αποθαρρύνει; Έχουμε μια απλή λύση για πίτσα στο πι και φι

Η πίτσα της τεμπέλας: Το απόλυτο street food έτοιμο σε λίγα λεπτά
Πόσες φορές έχει τύχει να λαχταράτε μία σπιτική, πλούσια σε υλικά πίτσα, αλλά η διαδικασία του ζυμώματος και της αναμονής σάς φαίνεται βουνό κι έτσι καταφεύγετε στη λύση του delivery; Σίγουρα αρκετές και σίγουρα θα ξανασυμβεί. Την επόμενη φορά, λοιπόν, πριν ανοίξετε την εφαρμογή στο κινητό σας για να παραγγείλετε από κάποιο εστιατόριο, δοκιμάστε να φτιάξετε την «πίτσα της τεμπέλας».

Διαβάστε αναλυτικά στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης