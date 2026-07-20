Η πίτσα της τεμπέλας: Το απόλυτο street food έτοιμο σε λίγα λεπτά

Πόσες φορές έχει τύχει να λαχταράτε μία σπιτική, πλούσια σε υλικά πίτσα, αλλά η διαδικασία του ζυμώματος και της αναμονής σάς φαίνεται βουνό κι έτσι καταφεύγετε στη λύση του delivery; Σίγουρα αρκετές και σίγουρα θα ξανασυμβεί. Την επόμενη φορά, λοιπόν, πριν ανοίξετε την εφαρμογή στο κινητό σας για να παραγγείλετε από κάποιο εστιατόριο, δοκιμάστε να φτιάξετε την «